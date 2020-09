tmw Clemenza, niente Pescara. Torna alla Juve aspettando l’occasione giusta

Luca Clemenza torna alla Juventus. Il Pescara infatti, dopo il prestito dello scorso gennaio, ha deciso di non trattenere il centrocampista malgrado l’intenzione degli abruzzesi negli scorsi mesi sembrasse quella di puntare con forza sul classe 1997. La società bianconera ha cercato anche di venire in contro alle esigenze dei biancazzurri in termini economici studiando la soluzione migliore senza però trovare terreno fertile. Clemenza ora è rientrato a Torino dove si metterà a disposizione della Juventus U23 di Zauli aspettando l’opportunità migliore per il futuro. All’attivo, il giovane nativo di Cittiglio, vanta già 64 presenze in Serie B con 5 reti e 10 assist: insomma, un usato sicuro della categoria con ancora ampissimi margini di miglioramento.