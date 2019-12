TMW - Consiglio Federale, Balata unico astenuto per elezione di Abete

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano alcuni dettagli circa il Consiglio Federale che ha portato alla nomina di Giancarlo Abete quale commissario ad acta della Lega di Serie A. Stando a quanto raccolto Mauro Balata, presidente della serie cadetta che ha preso parte all'incontro in Conference Call, è l'unico ad essersi astenuto dal voto. Alla base della decisione non tanto per un giudizio sulla persona di Abete quanto per i tempi di comunicazione da parte della Lega di A.