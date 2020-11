tmw Coppa Italia, Empoli-Brescia a rischio: nessuna richiesta sul cambio d'orario

Giocare o non giocare, questo è il dilemma. Empoli-Brescia, match valido per il quarto turno di Coppa Italia, al momento rimane in dubbio: la compagine lombarda non è ancora partita - il club è in attesa dei tamponi dopo la positività di 4 componenti del gruppo squadra - e al momento non sono stati richiesti spostamenti sull'orario previsto per il calcio di inizio, fissato alle ore 14.30. I programmi in casa Empoli non cambiano, la squadra dopo il pranzo raggiungerà lo stadio per farsi trovare pronta all'orario stabilito.

SCONFITTA A TAVOLINO? - Manca il tempo tecnico per lo spostamento, viste le tre ore di viaggio che separano Brescia dalla città toscana. Per il momento il club guidato da Massimo Cellino non si sbilancia e non rilascia comunicati ufficiali: il rinvio è impossibile, mentre uno spostamento d'orario sembra alquanto improbabile, almeno per il momento. Ore decisive per capire se si scenderà in campo al Castellani, ma c'è il rischio del 3-0 a tavolino in favore dei padroni di casa.