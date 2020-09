tmw Corini ha il suo centravanti, Stepinski è del Lecce. Stasera il giocatore in città: i dettagli

Accordo concluso, il Lecce ha chiuso l'operazione che permetterà ad Eugenio Corini di avere il suo nuovo centravanti titolare a disposizione. Si tratta di Mariusz Stepinski, bomber polacco classe '95. Una trattativa che s'è accesa nella giornata di ieri e che oggi ha trovato la definizione grazie al lavoro del ds Pantaleo Corvino: Stepinski arriva dall'Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto già fissato a sei milioni di euro e già stasera è atteso in città per dare il via alla sua avventura in giallorosso.