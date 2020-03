tmw Coronavirus, Sicari (prep.atletico): ”Lavoro aerobico e app, come cambiano gli allenamenti”

Emergenza Coronavirus. Cambio di programma anche per i calciatori. Abitudini stravolte. Niente allenamenti in campo. “Se i calciatori hanno l’opportunità di fare dei lavori aerobici poi controlliamo il loro operato attraverso le applicazioni dedicate. E di conseguenza viene stilato il programma per il giorno dopo. Ma non è facile: dopo una settimana di inattività il tono muscolare non è adeguato ad affrontare una competizione”, dice a TuttoMercatoWeb Francesco Sicari, preparatore atletico del Palermo che fu e oggi al Trapani, intervistato per la rubrica “A tu per tu”. “Ritorno in campo il 5 aprile se l’emergenza dovesse cessare? Ci vorrebbero almeno quindici giorni di preparazione dopo la cosiddetta quarantena. Potrebbe essere abbastanza rischioso giocare giorno quattro o cinque aprile. Potrebbero verificarsi degli infortuni perché - conclude Sicari - siamo in un periodo molto stressante della stagione”.