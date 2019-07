TMW - Cosenza, biennale per Schiavi. Da Monaco a Kanouté, le ultime

© foto di Uff. Stampa Cosenza Calcio

Cosenza a lavoro sul mercato. Il rinforzo in difesa sarà Schiavi, per lui pronto un contratto biennale da sottoscrivere nei prossimi giorni. Arriverà anche Monaco del Perugia in prestito con diritto di riscatto. Si lavora al prestito secco di Kanouté del Pescara, così come Koné del Torino che arriverà in prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto. Mentre in uscita vanno segnalati Mungo sul quale c’è la FeralpiSalò e Tiritiello che è vicino al Francavilla. Il Cosenza si muove, tra entrate e uscite...