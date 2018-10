TMW - Cosenza, Braglia già a rischio

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

I tre punti conquistati dal Cosenza nelle prime sei giornate potrebbero costare caro al tecnico Piero Braglia, specialmente se non dovesse arrivare una vittoria contro il Carpi in un delicato scontro salvezza. La posizione dell'allenatore protagonista della promozione in Serie B sarebbe infatti a rischio con la società che senza un cambio di passo deciso potrebbe optare per l'esonero.