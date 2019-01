Un contratto in scadenza a giugno prossimo e nessuna proposta in arrivo dalla società costringe Mirko Bruccini, centrocampista del Cosenza con 14 presenze in questo primo arco di stagione, a guardarsi intorno in vista della stagione che verrà. Protagonista assoluto della superannata in Serie C dei calabresi, rimasto come fulcro del centrocampo anche in cadetteria, per lui si sono fatti avanti numerosi società di B e C, in particolare la ricca Feralpisalò. Per il mediano spezzino