TMW - Cosenza, Bruccini in scadenza: è stallo sul rinnovo

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Mirko Bruccini. Perché il centrocampista classe '86 di La Spezia è in scadenza al Cosenza ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe in stallo la trattativa sul rinnovo. Apprezzamenti da parte di squadre di C per Bruccini che intanto aspetta una nuova mossa da parte del Cosenza.