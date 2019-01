© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlos Embalo al Cosenza, ve l’abbiamo raccontato nei giorni scorsi e ora ci siamo. L’esterno arriva in Calabria dal Palermo in prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto a favore dei rosanero. Tra più tardi e domani le firme. Embalo pronto per una nuova avventura, il Cosenza lo aspetta...