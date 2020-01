Fonte: Claudia Marrone

© foto di Andrea Rosito

Colpo in entrata per il Cosenza. Il club calabrese sta per chiudere dalla Vibonese l'acquisto di Mario Prezioso, centrocampista classe 1996. Il giocatore arriverà via Napoli, che lo ha prestato lo scorso 26 luglio. Per lui 16 presenze. con 3 reti e 7 assist nella prima parte di stagione in Serie C.