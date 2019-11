© foto di Andrea Rosito

Una serie di episodi non graditi. L’ultimo quello di ieri dal quale è scaturito il gol del Trapani. Il Cosenza non ci sta e alza la voce. La società calabrese sta preparando un dossier dettagliato con i video di alcuni episodi come ad esempio quello della partita contro il Chievo, oppure contro il Pescara, il calcio di rigore subito contro il Frosinone, il gol annullato in occasione della sfida alla Salernitana. E in ultimo l’episodio di ieri pomeriggio a Trapani. Tutte sviste arbitrali che hanno infastidito il club. Cosi nei prossimi giorni verrà presentato un dossier agli organi competenti e probabilmente anche alla stampa. La società di Guarascio alza la voce...