© foto di Giuseppe Scialla

A due giorni e spiccioli dalla fine del mercato invernale, la posizione di Mirko Bruccini, centrocampista del Cosenza, rimane in bilico. Protagonista assoluto della superannata in Serie C dei calabresi, rimasto come fulcro del centrocampo anche in cadetteria, per lui si sono fatti avanti numerosi società di B e C, in particolare la ricca Feralpisalò. Per il mediano spezzino il Cosenza ha già rifiutato una offerta dai lombardi, pur non dimostrando grande convinzione nel trattenerlo oltre a giugno, quando il contratto del giocatore scadrà. Per lui dunque arrivo ai Leoni del Garda che potrebbe essere solo rimandato, in ottica estiva.