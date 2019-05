TMW - Cosenza, occhi in casa Cremonese: piace il giovane Pedroni

© foto di Andrea Rosito

Occhi in casa Cremonese per il Cosenza del futuro, che ha puntato un giovane talento del vivaio grigiorosso. Secondo quanto appreso da TMW, il club calabrese è infatti sulle tracce di Marco Pedroni, centravanti classe 2000 della Primavera della Cremonese. Scuola Inter, nella regular season del campionato Primavera 2 ha segnato 9 gol in 22 partite.