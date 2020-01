Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Cosenza avrebbe presentato un’offerta al Genoa per l’attaccante Raul Asencio, classe ‘98, reduce da sei mesi al Pisa in cui non ha trovato spazio. Il giocatore piace anche al Pescara che però prima di provare a chiudere per lo spagnolo deve cedere un attaccante.