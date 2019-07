TMW - Cosenza, passi avanti per l'esterno Pierini

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cosenza nella giornata di oggi ha fatto ulteriori passi avanti per portare in Calabria l’esterno d’attacco Nicholas Pierini, classe ‘98, del Sassuolo. Il giocatore, che nella passata stagione ha vestito la maglia dello Spezia segnando cinque reti in 25 presenze, sarà presto un rinforzo per il reparto d’attacco di mister Braglia.