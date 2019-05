TMW - Cosenza, per il vivaio si punta a D'Agnelli

Il Cosenza ha avuto una buona stagione, riuscendo a conquistare senza troppi patemi la salvezza. Ma le cose per quanto riguarda il settore giovanile non sono andate altrettanto bene, con la Primavera arrivata ultima nel girone di competenza, e le formazioni under 17, under 16 e under 15 inchiodate nei bassifondi della classifica.

La società sta pensando di rilanciare l'intero settore giovanile e per questo sta valutando alcuni profili per il ruolo di responsabile. Il più accreditato in tal senso è Rino D'Agnelli, con alle spalle proficue esperienze con Reggiana, Locarno, due anni fra Congo e Nigeria, e da ultimo il Mantova. La settimana prossima si può concretizzare il tutto, anche se D'Agnelli, recentemente divenuto diesse professionista, ha richieste anche da serie C e D.