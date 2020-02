TMW - Cosenza, per la panchina avanza Pillon: le ultime

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Bepi Pillon nome più caldo per la panchina del Cosenza dopo i vari sondaggi delle ultime ore con Calori e altri profili. Contatti in corso, al momento l’ex allenatore del Pescara sembra il candidato principale per sostituire Braglia. Situazione in evoluzione, il Cosenza cambia e va a caccia della svolta...