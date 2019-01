Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver detto no al corteggiamento da parte della Sicula Leonzio, l'attaccante del Cosenza Leonardo Perez potrebbe accasarsi al Piacenza. Il club emiliano è molto interessato al calciatore e sta provando a chiudere per il suo arrivo in queste ultime ore di mercato.