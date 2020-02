TMW - Cosenza, riflessioni sul futuro di Braglia

Fonte: Luca Esposito

© foto di Andrea Rosito

Riflessioni sul futuro di Piero Braglia. Non si apre nel migliore dei modi la settimana in casa Cosenza, dopo il ko contro la capolista Benevento, e una classifica pericolante che piange sempre di più.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il mister potrebbe anche non proseguire nella sua avventura in rossoblù, con la soluzione interna che non sarebbe un miraggio: potrebbe essere infatti "promosso" il vice di Braglia, Roberto Occhiuzzi.