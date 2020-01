© foto di Federico Gaetano

Fra i giocatori che potrebbero salutare il Catania in questa sessione di mercato c'è anche Giuseppe Rizzo. Il giocatore, che aveva sposato in estate il progetto etneo salutando la Salernitana e la Serie B, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nei prossimi giorni potrebbe tornare proprio in cadetteria. Su di lui ci sono gli occhi di Cosenza e Trapani.