TMW - Cosenza, si lavora a Sciaudone per il centrocampo

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

Il Cosenza è molto attivo in queste ore di mercato. Oltre a chiudere con il Palermo per l'attaccante Carlos Embalo infatti il club calabrese, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, starebbe lavorando con il Novara per il centrocampista Daniele Sciaudone, classe '88, che in questa stagione ha collezionato 24 presenze fra campionato e Coppa Italia.