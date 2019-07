TMW - Cosenza, summit per Kanoutè. Chiusura vicina

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Uff. Stampa Cosenza Calcio

Il Cosenza sta chiudendo con il Pescara per Franck Kanouté, centrocampista classe ‘98. Come raccolto dalla nostra redazione in queste ore è in corso un summit fra il ds del club calabrese Stefano Trinchera e l’agente del calciatore per limare gli ultimi dettagli e trovare l’accordo definitivo.