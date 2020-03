tmw Cosenza verso sospensione degli allenamenti. Niente multa a Bruccini e D’Orazio

L’emergenza Coronavirus coinvolge inevitabilmente anche il mondo del calcio. Il Cosenza come hanno già fatto altre società, va verso la sospensione degli allenamenti a scopo precauzionale. Va ricordato peraltro che la squadra di Pillon per raggiungere Verona domenica ha viaggiato da Lamezia a Bergamo, oggi uno dei territori più a rischio contagio. Per tornare in Calabria la squadra ha poi affrontato un altro viaggio potenzialmente rischioso perché è partita da Treviso. Nelle prossime ore un confronto tra il Presidente Guarascio, il ds Trinchera e lo staff tecnico. Il Cosenza potrebbe a breve sospendere gli allenamenti. Intanto rientrano i casi D’Orazio e Bruccini che si erano rifiutati di partire passando da due zone potenzialmente a rischio per paura del Coronavirus: Guarascio nonostante inizialmente il club avesse pubblicato un comunicato nel quale faceva sapere di riservarsi di prendere dei provvedimenti, non multerà i calciatori. È un momento delicato in cui tutti i settori hanno bisogno di unità. E probabilmente staff tecnico e dirigenti del Cosenza una volta ufficializzata la sospensione degli allenamenti si atterranno scrupolosamente alle disposizioni del Governo come tutti. La salute prima di ogni cosa, anche il Cosenza si allinea...