tmw Cosmi sulla B: "Lecce davanti a tutti come organico, voglia di risalire e forza societaria"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a TMW, mister Serse Cosmi ha, tra le altre, analizzato il campionato di Serie B: “Il solito campionato indecifrabile. Lo era senza COVID, figuriamoci adesso. È troppo difficile programmare con questa situazione. Credo che il Lecce sia davanti a tutti come organico e voglia di risalire oltreché come forza societaria. Crea tanto, fa tanti gol, è allenato bene. E poi l’innesto di Corvino non ha bisogno di presentazioni. Poi c’è la Salernitana che sembra partita con il piede giusto, l’Empoli, il Cittadella e le solite. Mi piace il Venezia per come è stato costruito, gioca bene, un calcio propositivo con giocatori che stanno crescendo tantissimo”.