Fonte: Claudia Marrone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Possibile aria di rivoluzione in casa Cremonese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, infatti, nel club lombardo potrebbero presto sia cambiare l'allenatore, Massimo Rastelli, che il direttore sportivo, Nereo Bonato. In realtà con il recupero di campionato martedì a La Spezia, è possibile che la dirigenza attenda la conclusione della partita prima di prendere una decisione definitiva. In pole per il posto di tecnico, in ogni caso, sembrerebbe esserci al momento Alfredo Aglietti.