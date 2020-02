© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Momento delicato in casa Cremonese. Un mercato da protagonista, sia in estate che a gennaio, ma un futuro da scrivere per dirigenza e staff tecnico. Aria di addio a fine stagione per il ds Nereo Bonato. La sensazione è che cambierà anche la guida tecnica. Una nuova rivoluzione a Cremona, un anno dopo il copione non cambia. Bonato verso l’addio a fine campionato...