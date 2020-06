tmw Cremonese, Capozucca in pole come ds. L'alternativa è Oreste Cinquini

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non ci sarebbe solo Capozucca per la poltrona di direttore sportivo della Cremonese nella prossima stagione. L'alternativa all'ex Genoa porta all'esperto Oreste Cinquini per il quale ci sarebbe anche l'ipotesi Venezia, dove aveva già lavorato in passato.