Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime notizie sul mercato della Cremonese, raccolte da Tuttomercatoweb.com. Interessa il centrocampista Nicola Rigoni (28) del ChievoVerona, ma la formazione che milita in Serie B cerca anche un attaccante. Piace Ante Budimir (27) del Crotone, così come Daniel Ciofani (33) del Frosinone qualora Gianluca Lapadula (28) dovesse avere dubbi sull'addio al Genoa per tornare in cadetteria. Ma la Cremonese vuole un rinforzo anche in difesa: piace Fabio Pisacane (32) del Cagliari.