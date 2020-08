tmw Cremonese, Crescenzi e Ravanelli verso la conferma. Parigini torna al Genoa

Cremonese al lavoro sul mercato. Si lavora all’acquisizione a titolo definitivo per i prossimi due anni. Mentre Luca Ravanelli rimarrà ancora in prestito dal Sassuolo. Entrambi gli affari sono in via di definizione. Tornerà al Genoa invece Parigini, così come Palombi alla Lazio e Kingsley al Bologna. Lavori in corso a Cremona, si riparte da Crescenzi e Ravanelli...