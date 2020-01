Fonte: Marco Conterio

© foto di Giuseppe Scialla

Francesco Deli potrebbe lasciare la Cremonese. Schierato da titolare in Coppa Italia contro la Lazio, il centrocampista classe '94 ha infatti diverse richieste in Serie B: in particolare, piace a Perugia e Crotone, entrambe pronte a lavorare con decisione per rinforzare le rispettive squadre.