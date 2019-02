© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un Consiglio d’Amministrazione già fissato prima della partita contro la Salernitana, ma che a questo punto diventa fondamentale per le valutazioni future su allenatore e direzione tecnica. Domani la Cremonese si riunirà per valutare la posizione del tecnico Massimo Rastelli, l’allenatore è sempre più in bilico. Se dovesse esserci l’esonero - come appare sempre più probabile - cambierebbe anche il direttore sportivo. Rinaudo potrebbe essere sostituito da Nereo Bonato che avrebbe scavalcato Sogliano. Da registrare come Cremona sia piazza ambita, perché si sono proposti tanti dirigenti in maniera indiretta anche se non verranno presi in considerazione. Ore calde a Cremona, dal CdA di domani passerà il futuro di Rastelli e Rinaudo...