© foto di Federico Gaetano

Si concretizza la conclusione di un colpo in attacco per quanto riguarda la Cremonese. Secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello, infatti, i grigio-rossi domani chiuderanno la trattativa per avere Samuele Longo, attaccante classe '92 cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e oggi in forza all'Huesca, squadra del massimo campionato spagnolo. Domani dovrebbe esserci la firma dell'ex Frosinone e Cagliari, oltre che nerazzurro. Il giocatore si trova già a Cremona.