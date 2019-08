© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuel Gustafson vicinissimo alla Cremonese: già domani dovrebbe arrivare la fumata bianca per lo svedese di proprietà del Torino, che i grigiorossi vorrebbero per completare il reparto intermedio. Domani previsto l'incontro decisivo tra le parti, per un'operazione che dovrebbe concludersi in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla promozione in Serie A dei lombardi.