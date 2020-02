© foto di Federico Gaetano

Nereo Bonato e la Cremonese a fine anno si separeranno. E per il dopo Bonato, i grigiorossi si guardano intorno, alla ricerca di un altro direttore sportivo. C’è l’idea Giancarlo Romairone, possibili contatti a breve. Romairone, ex Chievo, è un candidato per la poltrona della Cremonese. E sullo sfondo Manuel Gerolin...