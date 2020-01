Fonte: Luca Esposito

L'esterno d'attacco Vittorio Parigini dopo il passaggio dal Torino al Genoa, a cui si legherà fino al 2024, dovrebbe trasferirsi in Serie B in prestito per giocare con continuità. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il classe '96 andrà a rinforzare la Cremonese.