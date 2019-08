Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano

Fabio Ceravolo e la Cremonese, un binomio destinato a riempire i siti almeno fino a lunedì prossimo: oggi è previsto un nuovo contatto tra la società grigiorosso e l'agente dell'attaccante del Parma, che in attacco ha comprato tanto e ora vorrebbe vendere. Il club lombardo corteggia da tempo la "Belva" ma deve fare i conti coi costi dell'operazione: proprio per ammorbidire la posizione del giocatore in termini di ingaggio è previsto un incontro con il suo entourage, già stasera.