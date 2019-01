TMW - Cremonese, incontro con Piccolo per il futuro

Fonte: Andrea Losapio

Il futuro di Antonio Piccolo, attaccante classe ‘88, è ancora tutto da scrivere. Nella giornata di oggi a Milano c’è stato infatti un incontro fra la Cremonese, club in cui milita dalla passata stagione e l’entourage del calciatore per parlare del futuro dell’esterno offensivo con le parti che si sono prese 48 ore per riflettere sul da farsi. In ballo c’è la possibilità di continuare assieme con il rinnovo del contratto dell’esperto calciatore.