TMW - Cremonese, nel mirino l'attaccante Samuele Longo

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Federico De Luca

Sei presenze da titolare con l'Huesca in campionato, 17 totali in stagione (con un gol) ma soltanto 730' in campo. Samuele Longo non sta trovando molto spazio in Spagna, così sta pensando di tornare in Italia. Sull'attaccante, che il club aragonese deve obbligatoriamente riscattare dall'Inter, ci sarebbe la Cremonese.