tmw Cremonese, non solo Gaetano. In arrivo anche Buonaiuto

vedi letture

La Cremonese nei prossimi giorni potrebbe piazzare un doppio colpo sulla trequarti. I grigiorossi infatti, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, hanno l’accordo con il Napoli per il ritorno di Gianluca Gaetano, classe 2000, che ha collezionato 15 presenze con tre gol nell’ultimo campionato coi lombardi. Assieme a lui sarebbe in arrivo anche l’esterno offensivo Cristian Buonaiuto, classe ‘92, in uscita dal retrocesso Perugia.