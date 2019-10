Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come avevamo già accennato stamani, la panchina di Massimo Rastelli è a forte rischio: dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, la Cremonese potrebbe optare per il cambio. Tanti i nomi fatti per l'eventuale successione, ma, secondo quanto raccolto da TMW, il nome in pole è attualmente quello di Marco Baroni.