TMW - Cremonese, Rastelli: "Con meno squadre livello più alto in B"

Fonte: Dall'inviato a Coverciano, Luca Bargellini

Raggiunto dai microfoni di TMW e RMC Sport, Massimo Rastelli commenta l'esordio vincente sulla panchina della Cremonese contro il Livorno: "Era fondamentale riuscire a vincere, era una partita d'esordio che nascondeva delle insidie, anche perché affrontavamo un avversario affamato di punti. Avevamo tutto da perdere, le note positive sono tante perché ho visto la squadra cercare di mettere in atto quanto provato durante la settimana. Siamo solo all'inizio, queste vittorie ti aiutano ad andare a immaginazzare quei concetti per fare il tipo di calcio che piace a me".

Come ha ritrovato la Serie B?

"Essendo meno squadre si è alzato il livello qualitativo, mantenendo l'equilibrio che è sempre stata la caratteristica principale della categoria. Tutte le squadre sono competitive, anche affrontando l'ultima in classifica per noi non è stato facile".

Le favorite di diritto?

"Quelle costruite per vincere: Benevento, Crotone e Palermo. Sono costruite per fare il salto di categoria, poi ci sono le sorprese, in questo momento Pescara e Lecce. Non sorprende più il Cittadella".

L'obiettivo della Cremonese?

"Crescere, risalire la classifica".

Quando rivedremo Paulinho?

"È un giocatore che in questa categoria fa la differenza. Sta recuperando, questi 15 giorni di sosta ci aiuteranno a vedere se potrà rientrare in gruppo".