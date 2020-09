tmw Cremonese, rivoluzione in attacco. Piccolo e Montalto in uscita

Rivoluzione in attacco per la Cremonese, che potrebbe presto salutare, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, Antonio Piccolo e Adriano Montalto. Il matrimonio tra le parti sembra ormai giunto agli sgoccioli, con il club grigiorosso che avrebbe parlato con il Lecco circa la questione legata a Piccolo: trattativa che non sembra esser decollata, ma tutto può ancora accadere.