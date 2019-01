Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro dell’attaccante del Frosinone Daniel Ciofani appare sempre più in Serie B. Sulle sue tracce ci sono da tempo sia il Pescara sia la Cremonese, che punta anche Fabio Ceravolo su cui però è in vantaggio il Benevento. E proprio quest’ultima squadra nelle ultime ore avrebbe accelerato e sarebbe molto vicina a chiudere per il centravanti classe ‘85.