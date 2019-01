TMW - Crotone, arriva il brasiliano Messias dal Gozzano

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si rinforza il Crotone in queste ultime ore di calciomercato, secondo quanto appreso da TMW. Lo fa guardando in casa Gozzano, prelevando l'ala destra brasiliana Junior Messias. Classe '91, il calciatore ha segnato quattro gol in stagione tra Serie C e Coppa Italia.