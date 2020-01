Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Rinforzo in attacco per il Crotone: il club calabrese ha chiuso col Benevento per l'arrivo di Samuel Armenteros. Il centravanti svedese, 2 gol in 12 presenze fin qui in B con i sanniti, è atteso in città nella giornata di oggi e si trasferisce ai pitagorici a titolo definitivo.