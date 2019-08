Antonio Mazzotta torna al Crotone. Affare ufficializzato dalla società calabrese. Per il giocatore contratto annuale con opzione per un’altra stagione. Un rinforzo per Stroppa, arrivato a zero dopo la radiazione del Palermo. E per il giocatore (nella foto di TMW insieme al Presidente Vrenna) una scelta precisa dopo alcune richieste anche dall’estero. Mazzotta riabbraccia il Crotone...