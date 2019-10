TMW - Crotone-Entella si gioca. La squadra sarà ai funerali di Mascheroni

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Crotone-Entella si giocherà regolarmente, ma il club pitagorico al gran completo parteciperà ai funerali di Sergio Mascheroni, il preparatore atletico tragicamente morto ieri. La società, d'accordo con calciatori e staff, ha organizzato il seguente programma: domani mattina allenamento, poi alle 11:00 volo charter per Milano e trasferimento in bus a Veniano (Como). Alle 15:00 i funerali di Sergio Mascheroni. Subito dopo charter da Milano e ritorno a Crotone intorno alle 21:00. Non ci sarà nessuna conferenza domani: alla funzione sarà presente tutto il club: staff tecnico, calciatori e dirigenti.