TMW - Crotone, fioccano richieste per Petris: ci sono Novara ed Entella

Il futuro di Jeremi Petris, terzino destro classe '98, sembra essere lontano dal Crotone. Il club calabrese infatti, come raccolto dalla nostra redazione, avrebbe diverse richieste per il giocatore scuola Paris FC. In pole pare esserci il Novara che è in pressing per portarlo in Piemonte, ma occhio anche alla Virtus Entella che si era già mossa a gennaio e ora potrebbe tornare all'assalto del francese.