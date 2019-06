© foto di Andrea Rosito

Crotone a lavoro sul mercato con il dg Raffaele Vrenna operativo su più fronti insieme al ds Ursino. In serata incontro con il Genoa per il rinnovo del prestito di Curado, operazione che sembra ben indirizzata. Ultime su Budimir: l’attaccante dovrebbe essere riscattato dal Maiorca. Lavori in corso a Crotone, Curado verso la conferma...